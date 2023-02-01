Haberler Adana Demirspor Fener'e gözdağı

Fener'e gözdağı

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe’yi eli boş göndermek istediklerini söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Fener'e gözdağı

Fenerbahçe'yi yarın ağırlayacak zirve takipçilerinden Adana Demirspor, güçlü rakibini yenmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Montella, "Büyük bir takıma karşı maça çıkacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve kendi silahlarımızla sahamızda olacağız. İyi bir durumda olan Adana Demirspor'u ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ligde averajda 3. sıradayız. Önümüzde sadece büyükler var. Oynayan futbolcularımıza çok büyük saygı duyulması gerekiyor. İnanılmaz, muazzam bir iş çıkarıyorlar" diye iddialı konuştu.

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