Cherif Ndiaye Adana Demirspor'a

İRVE takipçilerinden Adana Demirspor, Balotelli'nin yerini bir türlü dolduramadı. Rus golcü Dzyuba'yla erken ayrılık yaşayan mavi-şimşekler, Gulbrandsen'den de beklediği verimi alamadı. Assombalonga'yla da yollarını ayıracak olan Demirspor, yıldız golcü Hulk'la da görüşmelerde bulunurken, tanıdık bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Demirspor'un, Göztepe'nin eski santrforu Cherif Ndiaye'nin kiralık transferi için Shanghai Port ve oyuncu ile anlaştığı öğrenildi. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcünün bugün Adana'da olacağı öğrenildi. Shanghai Port'ta sözleşmesi 2024'te sona erecek olan tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon Çin'de 20'si ilk 11 olmak üzere, 25 maçta şans buldu ve 9 gol, 1 asist katkısı sağladı.