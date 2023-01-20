Haberler Adana Demirspor Çifte imza

Çifte imza

Ankaragücü, Adana Demirspor’dan Kongolu golcü Assombalonga ve Başakşehir’den ayrılan milli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın transferi konusunda tüm şartlarını zorluyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Çifte imza

Spor Toto Süper Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Ankaragücü, kolları sıvadı. Başkent ekibi, iki futbolcu için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bunlardan birisi Adana Demirspor'un kadroda düşünmediği Kongolu golcüsü Assombalonga. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon 40 maçta 12 gol, 2 asiste, bu sezon 14 maçta 6 gole imza atan 30 yaşındaki tecrübeli santrforla görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Kulüp tarafında anlaşma sağlanırken, oyuncu tarafının iknaya çalışıldığı bildirildi.

HASAN ALİ'NİN TALİBİ ÇOK

Ankaragücü'nün bir diğer transfer hedefi ise Başakşehir'in yollarını ayırdığı Hasan Ali Kaldırım... 33 yaşındaki milli sol beki, Ankaragücü'nün yanı sıra Galatasaray ve Adana Demirspor da istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan, transferlerle ilgili olarak, "Hasan Ali Kaldırım ve Assombalonga görüştüğümüz oyuncular. Alacağımız oyuncular kendi takımlarından ayrılmayı düşünen isimler olmalı. Hasan Ali şu an boşta. Mali şartlar, oyuncuların tercihleri var. Buna göre değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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