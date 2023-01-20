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Avrupa aşkına geldim

Mert Çetin, Adana Demir’e imzayı attı iddialı konuştu: Tercih nedenim Avrupa hedefi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Avrupa aşkına geldim

Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın yerini Mert Çetin'le doldurdu. Mavi-şimşekler, milli stoperi İtalya Serie A ekibi H.Verona'dan satın alma opsiyonlu kiraladı. İmza töreninde konuşan Çetin, "Burayı tercih etmemdeki sebeplerden biri Avrupa'da kendini göstermek isteyen, hedefleri olan bir kulüp. Ayrıca Montella hocam ile iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

H.Verona'yla sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki stoper, bu sezon kiralık oynadığı Serie A ekibi Lecce'de 1 maçta şans buldu ve sadece 21 dakika sahada kalabildi. Genç savunmacı, futbol kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Roma ve Kayserispor'da da boy gösterdi. Ayrıca A Milli Takım formasını da 2 kez giyme başarısı gösterdi.

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