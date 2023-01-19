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TRANSFER HABERİ: Mert Çetin Adana Demirspor'da!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan savunma hattına takviye geldi. Akdeniz ekibi, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 13:16
TRANSFER HABERİ: Mert Çetin Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor stoper hattını Mert Çetin ile güçlendirdi. Samet Akaydin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından arayışlarda bulunan Akdeniz ekibi, A Milli oyuncu Mert Çetin ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM"
Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Mert Çetin, "Burayı tercih etmemdeki sebeplerden biri Avrupa'da kendini göstermek isteyen, hedefleri olan bir kulüp. Ayrıca Montella hocam ile iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

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