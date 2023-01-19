TRANSFER HABERİ: Mert Çetin Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor stoper hattını Mert Çetin ile güçlendirdi. Samet Akaydin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından arayışlarda bulunan Akdeniz ekibi, A Milli oyuncu Mert Çetin ile anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.



"HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Mert Çetin, "Burayı tercih etmemdeki sebeplerden biri Avrupa'da kendini göstermek isteyen, hedefleri olan bir kulüp. Ayrıca Montella hocam ile iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." dedi.