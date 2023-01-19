Stopere Mert

Spor Toto Süper Lig'de zirve takipçilerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye gönderdiği stoperi Samet Akaydın'ın yerini doldurmak için harekete geçti. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Adana Demirspor'un, bir süredir görüşmelerde bulunduğu İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Mavi-şimşekler'in milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiraladığı kaydedildi.

Kiralık oynadığı Lecce ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çetin'in Hellas Verona'yla sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan ve mutsuz olduğu için gelen teklifleri değerlendirmeye alan 26 yaşındaki milli oyuncu, çıktığı 1 maçta sadece 21 dakika sahada kalabildi. Genç savunmacı, kariyerinde G.Birliği, Hacettepe, Roma ve Kayserispor'da boy gösterdi. Mert Çetin ayrıca A Milli Takım formasını da 2 kez giyme başarısı gösterdi.

3 YILDA 11 MİLYON

Mert Çetin, 2019-2020'de sürpriz bir şekilde 4.3 milyon euro'ya Gençlerbirliği'nden İtalyan devi Roma'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında da 7 milyon euro'ya bir diğer Serie A ekibi Hellas Verona'nın yolunu tuttu.