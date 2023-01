Vincenzo Montella: Elimizden geleni yapacağız

Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü sırada bulunan Adana Demirspor, cuma günü oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden mavi lacivertli ekip, ligin ikinci devresinde de galibiyet serisi hedefliyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezonun ilk yarısına iyi bir başlangıç yapıp ilk devreyi bitirdiklerini belirtti. Montella, "Güzel bir sezonun ilk yarısını geçirdik. Beklentimiz dışında hiçbir şey olmadı. Futbolcularımı da tebrik etmek istiyorum" dedi.



Ankaragücü karşılaşmasını değerlendiren Montella, "Çok fazla eksiğimiz olmasına rağmen güzel bir galibiyet aldık. Normalin dışında bir galibiyetti. Bu, sezon içerisinde çok önemli bir unsur çünkü bu tarz maçları kazandığınızda fark yaratabilirsiniz" diye konuştu.



"ZORLU BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUZ"



Hazırlandıkları Giresunspor maçıyla ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Yine istediğimiz tam kadro elimizde yok. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz çünkü baktığınızda Giresunspor Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin evinde galibiyet alan tek takım. O yüzden zorlu bir maç olacağını biliyoruz ama biz tabii ki de maç esnasında kendi oyunumuzu oynayacağız ve istediğimiz şekildeki oyun kurgularını uygulayarak, istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



SEMİH GÜLER: FORMAYI KOLAY KOLAY BIRAKMAK İSTEMİYORUM



Stoper Semih Güler ise Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında zorlandıklarını ancak sonunda 3 puanı almayı bildiklerini ifade etti. Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte ikinci devrede yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini aktaran Güler, ligde ilk 3'ü zorlayacaklarını dile getirdi. Forma giyemediği zamanlarda zorlu günler yaşadığını vurgulayan Güler, hiçbir zaman pes etmemesi sayesinde güzel günlere geldiğini ve formayı kolay kolay bırakmayı düşünmediğini anlattı.



ERTAÇ ÖZBİR: ADANA DEMİRSPOR CAMİASINA AVRUPA ÇOK YAKIŞACAKTIR



Tecrübeli kaleci Ertaç Özbir de Milli Takım ve Avrupa hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:



"A Milli Takım her Türk gencinin olmak isteyeceği bir yer tabii ki. Şu anda önümüzde Avrupa Şampiyonası var, bunun için 2.5 ay gibi süreç var. Şu an çok erken olduğunu düşünüyorum. Fırsat olursa oralara da gitmek isteriz tabi ama benim düşüncem genç arkadaşlarımın orada olması. İhtiyaç duyulması halinde eğer genç arkadaşlarımız da performanslarını yukarı çekemediği takdirde biz de milli takıma yardımcı olmaya çalışırız. Adana Demirspor ailesine ve camiasına Avrupa çok yakışacaktır çünkü bunu yeterince hak ettiğimizi düşünüyorum. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkıp da bu sükseyi yapabilmek her takımın harcı değil. Bunu bu zamana kadar başardık. Çok erken de konuşmak istemiyorum ama hedeflediğimiz doğrultuda ilk 3 olur, ilk 5 olur ama gönül bunu son haftalara kadar sürdürebilmek, o yarışı devam ettirebilmek ister. Benim öz hedefim sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilmek."