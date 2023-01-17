Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte Adana Demirspor heyeti transfer için gaza bastı.
Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte Adana Demirspor heyeti transfer için gaza bastı.
Birçok yıldız ismi listesine alan Mavi-lacivertli ekip Hulk için girişimlerini sıklaştırdı.
YENİ YILDIZ HULK
Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana temsilcisi, Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Akşam'ın haberine göre, son olarak Adana Demirspor, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.
Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk'un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
İSTATİSTİK
Hulk, şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Atlético Mineiro'da top koşturuyor.
2021 yılında Atlético Mineiro'ya transfer olan Hulk, 114 maçta 65 gol, 17 asist yaparak inanılması zor bir istatistiğe imza attı.
36 yaşında olmasına rağmen üst düzey fiziğiyle hala dikkatleri üzerine çeken Hulk'un eski günlerden hiçbir şey kaybetmediği bu istatistiklerle görülüyor.
HULK KİMDİR?
Tam adı Givanildo Vieira de Souza olan futbolcunun lakabı Hulk'dur.
25 temmuz 1986 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir.
Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan almıştır.
Hızlı ve güçlü olması bu lakabı kazanmasına sebep olmuştur.
2012-2013 sezonundan itibaren 55 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olmuştur.
2016-2017 sezonu için 56 milyon Euro bedel karşılığında Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai ekiplerinden Shanghai SIPG takımına transfer olmuştur.
Futbola Vilanovense takımının altyapısında başlamıştır.
2001-2003 yılları arası bu takımda oynayan Hulk, 2003 sezonunda São Paulo altyapısına geçmiştir.
Porto da forma giymiştir.
Porto'da sergilediği başarılı performans sonrası 55 milyon € bedel ile Rusya ligi takımlarından Zenit'e transfer olmuştur.
Ardından Çin takımlarından Shangai takımına transfer olmuştur.
Son olarak ülkesi Brezilya'nın takımı olan Atletico Mineiro'ya transfer olmuştur.
Hulk bu sezon 23 maça çıktı ve 9 gol 4 asist üretti.