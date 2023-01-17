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Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Son dakika transfer haberi... Brezliyalı golcü Hulk'un yeni adresi belli oluyor. Futbolseverlerin yıllardır ilgiyle takip ettiği Hulk, Süper Lig'e transfer olmaya çok yakın. İşte Hulk transferinin ayrıntıları...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:06
Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte Adana Demirspor heyeti transfer için gaza bastı.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Birçok yıldız ismi listesine alan Mavi-lacivertli ekip Hulk için girişimlerini sıklaştırdı.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

YENİ YILDIZ HULK
Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana temsilcisi, Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Akşam'ın haberine göre, son olarak Adana Demirspor, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk'un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

İSTATİSTİK
Hulk, şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Atlético Mineiro'da top koşturuyor.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

2021 yılında Atlético Mineiro'ya transfer olan Hulk, 114 maçta 65 gol, 17 asist yaparak inanılması zor bir istatistiğe imza attı.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

36 yaşında olmasına rağmen üst düzey fiziğiyle hala dikkatleri üzerine çeken Hulk'un eski günlerden hiçbir şey kaybetmediği bu istatistiklerle görülüyor.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

HULK KİMDİR?
Tam adı Givanildo Vieira de Souza olan futbolcunun lakabı Hulk'dur.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

25 temmuz 1986 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan almıştır.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Hızlı ve güçlü olması bu lakabı kazanmasına sebep olmuştur.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

2012-2013 sezonundan itibaren 55 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olmuştur.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

2016-2017 sezonu için 56 milyon Euro bedel karşılığında Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai ekiplerinden Shanghai SIPG takımına transfer olmuştur.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Futbola Vilanovense takımının altyapısında başlamıştır.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

2001-2003 yılları arası bu takımda oynayan Hulk, 2003 sezonunda São Paulo altyapısına geçmiştir.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Porto da forma giymiştir.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Porto'da sergilediği başarılı performans sonrası 55 milyon € bedel ile Rusya ligi takımlarından Zenit'e transfer olmuştur.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Ardından Çin takımlarından Shangai takımına transfer olmuştur.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Son olarak ülkesi Brezilya'nın takımı olan Atletico Mineiro'ya transfer olmuştur.

Hulk Adana Demirspor'a transfer oluyor! İmza...

Hulk bu sezon 23 maça çıktı ve 9 gol 4 asist üretti.

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