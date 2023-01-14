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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyeti yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor'un İtalyan teknik adamı Montella açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 19:40
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyeti yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, "Bu maçı takımımızdaki adamlar sayesinde kazandık. Çok zor bir maçtı. Eksiklerimiz vardı. Sattığımız bir futbolcu oldu. Bu kadar eksiğin olduğu bir maçta ruhlarını sahaya yansıtarak kazandılar. Galibiyeti aldılar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. İlk yarı daha az riskle oynadık. İkinci yarı rakibin gol beklentisi 3 katına çıktı. Bizim ilk yarı gol beklentimiz 0.60 iken bu sayı ikinci yarıda 0.31'di. Bu da futbolun sadece matematiksel bir oyun olmadığını gösterdi. Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı" diye konuştu.

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