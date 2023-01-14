Adana Demirspor Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşılaşıyor.

Adana Demirspor Ankaragücü maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Adana Demirspor 11: Ertaç, Stambouli, Semih, Manev, Gökhan İnler, Ndiaye, Svensson, Akintola, Emre Akbaba, Bjarnason, Onyekuru

Ankaragücü 11: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga, Diack, Taylan, Emre, Beridze, Sowe



ADANA DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Ankaragücü maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.