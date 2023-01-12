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Mert geliyor

Adana Demir, Samet Akydın'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası yerini; bonservisi H.Verona'da bulunan, Lecce'de kiralık milli stoperle dolduracak.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Mert geliyor

Spor Toto Süper Lig'de zirve takipçilerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye gönderdiği yıldız stoperi Samet Akaydın'ın yerini doldurmak için harekete geçti. Mavi-şimşeklerin, teknik direktör Vincenzo Montella'nın raporu doğrultusunda İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i radarına aldığı öğrenildi. Şu anda İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve kiralık kontratı sona ermeden ayrılmak isteyen 26 yaşındaki stoperin Türkiye'ye dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

LECCE'DE 1 MAÇTA OYNADI

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan milli stoper için Adana Demirspor'un Verona ekibiyle görüşmelere başladığı bildirildi. Lecce'de sadece 1 karşılaşmada şans bulabilen Çetin'in de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği vurgulandı. İki kez A Milli Takımımız'da boy gösteren genç savunmacı, 2019-2020'de sürpriz bir şekilde 4.3 milyon euro'ya Gençlerbirliği'nden İtalyan devi Roma'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında da 7 milyon euro'ya bir diğer Serie A ekibi Hellas Verona'nın yolunu tuttu

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