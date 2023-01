Fenerbahçe, Adana Demirspor 'da forma giyen Samet Akaydın 'ı renklerine kattı. Sarı-lacivertlilerin, Samet ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından Adana Demirspor kulübü sosyal medya hesabında paylaşım yaparak başarılı futbolcuya teşekkür etti.Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır. Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun" denildi.