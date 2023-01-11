Hulk tamam sıra Mineiro'da

Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, hücum hattına yine dünyaca ünlü bir forveti getirmeye hazırlanıyor. Başkan Murat Sancak, bir süredir gündemlerinde yer alan Hulk'la ilgili son gelişmeleri aktarıp yarın başlayacak transfer dönemi öncesinde müjde verdi. Başkan Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, kontratlı oyuncu. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Brezilya'da Atletico Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının kulübüyle sözleşmesi, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Futbol kariyerinde, Portekiz devi Porto ve Rusya'nın önemli ekiplerinden Zenit gibi kulüplerde forma giyen, boy gösterdiği 687 karşılaşmada 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Brezilyalı yıldız santrfor, 2009- 2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 müsabakada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

KALECİLERİN KORKULU RÜYASI HULK

Futbolseverlerin füze gibi sert şutlarıyla tanıdığı Hulk, aynı zamanda takım kaptanlığını da yaptığı Atletico Minerio'da forma giydiği 114 karşılaşmada 65 gol atıp, 18 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon ise boy gösterdiği 46 müsabakada 29 gol, 5 asist katkısı sağlamayı başardı.

4 KRALLIK 13 KUPA KAZANDI

Brezilyalı yıldız golcü Hulk, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçildi. Portekiz, Brezilya, Rusya ve Japonya'da gol krallığı yaşadı. Portekiz devi Porto'yla 1 Avrupa Ligi, 4 lig, 3 kupa ve 4 kez Süper Kupa şampiyonluğunu tattı. Brezilya'yla 2013'te Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.