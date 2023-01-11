Haberler Adana Demirspor Hulk tamam sıra Mineiro'da

Hulk tamam sıra Mineiro'da

Başkan Murat Sancak: “Hulk’la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Pazarlıklar için kulübüyle görüşmek gerekiyor, henüz görüşmedik.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Hulk tamam sıra Mineiro'da

Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, hücum hattına yine dünyaca ünlü bir forveti getirmeye hazırlanıyor. Başkan Murat Sancak, bir süredir gündemlerinde yer alan Hulk'la ilgili son gelişmeleri aktarıp yarın başlayacak transfer dönemi öncesinde müjde verdi. Başkan Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, kontratlı oyuncu. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Brezilya'da Atletico Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının kulübüyle sözleşmesi, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Futbol kariyerinde, Portekiz devi Porto ve Rusya'nın önemli ekiplerinden Zenit gibi kulüplerde forma giyen, boy gösterdiği 687 karşılaşmada 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Brezilyalı yıldız santrfor, 2009- 2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 müsabakada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

KALECİLERİN KORKULU RÜYASI HULK

Futbolseverlerin füze gibi sert şutlarıyla tanıdığı Hulk, aynı zamanda takım kaptanlığını da yaptığı Atletico Minerio'da forma giydiği 114 karşılaşmada 65 gol atıp, 18 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon ise boy gösterdiği 46 müsabakada 29 gol, 5 asist katkısı sağlamayı başardı.

4 KRALLIK 13 KUPA KAZANDI

Brezilyalı yıldız golcü Hulk, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçildi. Portekiz, Brezilya, Rusya ve Japonya'da gol krallığı yaşadı. Portekiz devi Porto'yla 1 Avrupa Ligi, 4 lig, 3 kupa ve 4 kez Süper Kupa şampiyonluğunu tattı. Brezilya'yla 2013'te Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe devre arasının ilk bombasını dünya yıldızıyla patlatıyor! Ali Koç gözünü kararttı: Kanarya’dan şampiyonluk hamlesi…
2 çocuk annesi Esra Erol mankenlere taş çıkardı! Ali Özbir’in biricik eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! “Baktıkça bakası geliyor insanın...”
Cimbom'un Icardi planı belli oldu!
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu saha karıştı! İşte yaşananlar...
Sancak esti gürledi! "MHK derhal istifa etmeli"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE 📌
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! 01:43
Hatay mesaisi başladı Hatay mesaisi başladı 01:31
Şampiyonluk oranı değişti Şampiyonluk oranı değişti 01:30
Jesus’u mat etti Jesus’u mat etti 01:29
Sung’un menajeri konuştu Sung’un menajeri konuştu 01:28
Rashica’yı takip etmiyorum Rashica’yı takip etmiyorum 01:27
Daha Eski
Abdülkerim sahada konuştu Abdülkerim sahada konuştu 01:26
Messi gibi çıldırttı Messi gibi çıldırttı 01:25
Buruk kanunları Buruk kanunları 01:24
TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:07
Galatasaray HDI Sigorta Pge Skra'ya yenildi! Galatasaray HDI Sigorta Pge Skra'ya yenildi! 01:07
TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:06