Adana Demirspor Samet Akaydın'ın yerini Mert Çetin ile dolduracak! Transfer görüşmesi başladı

Spor Toto Süper Lig'in zirve takipçilerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu yıldız stoperi Samet Akaydın'ın yerini doldurmak için harekete geçti. Mavi-şimşekler, İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i radarına aldı. Şu anda Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve kiralık sözleşmesi sona ermeden ayrılmak isteyen 26 yaşındaki stoper Türkiye'ye dönebilir.

LECCE'DE MUTSUZ

Kontratı 2025'te bitecek milli stoper için Demirspor'un Verona ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Lecce'de sadece 1 maçta oynayan Çetin'in de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtildi. İki kez A Milli Takım'da boy gösteren genç savunmacı, 2019-20'de 4.3 milyon euro'ya G.Birliği'nden Roma'ya transfer oldu. Geçen sezon başında da 7 milyon euro'ya bir diğer Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza attı.

HÜCUMCULAR COŞTU BİR KERE

İstanbukspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'da usta ayaklar iş başındaydı. Mavi Şimşekler; Belhanda, Yusuf Sarı, Ndiaye ve Gökhan Töre'nin birer, Onyekuru'nun da iki gol kaydettiği maçta futbol resitali sundu. Belhanda, bir de asist yaparken, Emre Akbaba da 2 asistle yıldızlaştı. Norveçli golcü Gulbrandsen de bir asist kaydetti.