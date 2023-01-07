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Adana Demirspor Samet Akaydın'ın yerini Mert Çetin ile dolduracak! Transfer görüşmesi başladı

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet AkaydınFenerbahçe'ye göndermeye hazırlanırken, yıldız ismin yerine Mert Çetin'i transfer etmeyi planlıyor. Adana Demirspor, Mert Çetin transferi için oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 09:52
Adana Demirspor Samet Akaydın'ın yerini Mert Çetin ile dolduracak! Transfer görüşmesi başladı

Spor Toto Süper Lig'in zirve takipçilerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu yıldız stoperi Samet Akaydın'ın yerini doldurmak için harekete geçti. Mavi-şimşekler, İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i radarına aldı. Şu anda Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve kiralık sözleşmesi sona ermeden ayrılmak isteyen 26 yaşındaki stoper Türkiye'ye dönebilir.

LECCE'DE MUTSUZ
Kontratı 2025'te bitecek milli stoper için Demirspor'un Verona ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Lecce'de sadece 1 maçta oynayan Çetin'in de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtildi. İki kez A Milli Takım'da boy gösteren genç savunmacı, 2019-20'de 4.3 milyon euro'ya G.Birliği'nden Roma'ya transfer oldu. Geçen sezon başında da 7 milyon euro'ya bir diğer Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza attı.

HÜCUMCULAR COŞTU BİR KERE
İstanbukspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'da usta ayaklar iş başındaydı. Mavi Şimşekler; Belhanda, Yusuf Sarı, Ndiaye ve Gökhan Töre'nin birer, Onyekuru'nun da iki gol kaydettiği maçta futbol resitali sundu. Belhanda, bir de asist yaparken, Emre Akbaba da 2 asistle yıldızlaştı. Norveçli golcü Gulbrandsen de bir asist kaydetti.

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