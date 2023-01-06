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Demir resitali

Mavi Şimşekler, evinde ağırladığı rakibini Belhanda (pen.), Yusuf Sarı, Onyekuru (2), Ndiaye (pen.) ve Gökhan Töre’nin golleriyle 6-0 mağlup ederek gol resitali sundu

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Demir resitali

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor önünde gol şov yaptı. Lacivert-mavililer, Adana'nın kurtuluşu olan 5 Ocak'ta konuk ettiği rakibini 6-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Mavi Şimşekler, 29'da Belhanda'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. İkinci yarıda ise gol yağmuru vardı. 49'da Yusuf Sarı ile skoru 2-0'a taşıyan Güney temsilcisi, 55'de Onyekuru'nun kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. 65'te kazanılan penaltıda Ndiaye topu ağlara gönderdi: 4-0. 79'da bir kez daha sahne alan Onyekuru ile 5-0'ı bulan Adana Demir'de son sözü 82'de Gökhan Töre söyledi. Maçı 6-0 kazanan Adana Demirspor puanını 30'a yükseltti.

İÇERİDE KRAL GİBİ

Adana Demirspor, sahasındaki 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Ligde Trabzonspor ile birlikte evinde kaybetmeyen ikinci takım olan Şimşekler, çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 16 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

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