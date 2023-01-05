Adana Demirspor transferde gaza bastı! Diego Demme ve Mert Çetin sürprizi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ligde 15 haftada topladığı 27 puanla 4. sırada bulunan Akdeniz ekibi, zirve takibini sürdürmek istiyor. Bu bağlamda kadrosunu güçlendirmek isteyen Mavi Şimşekler, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Brezilyalı forvet Hulk ile görüştüğü iddia edilen Adana Demirspor için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN ÇİFTE TRANSFER

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın aktardığı habere göre mavi-lacivertlilerin, Napoli forması giyen Diego Demme ve Lecce'de kiralık olarak forma giyen Mert Çetin ile ilgilendiği ifade edildi.

Söz konusu haberde, Adana Demirspor'un Napoli'den Diego Demme'yi kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Ayrıca Lecce'de istediği süreleri alamayan Mert Çetin'in Türkiye'ye döneceği ve oyuncuyla Adana Demirspor'un ilgilendiği belirtildi.