Haberler Adana Demirspor "Gurur duyuyorum"

"Gurur duyuyorum"

“Bazı oyuncularımızın ateşi, 39-40’a kadar yükseldi. Başta kalecimiz Ertaç ve Belhanda çok büyük risk ve sorumluluk alarak kendi istekleriyle sahaya çıktılar. A’dan Z’ye hepsiyle gurur duyuyorum.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
"Gurur duyuyorum"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından iyi oynamalarına rağmen 1-0 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasında oynayan futbolcularına ilişkin paylaşımda bulundu. Sancak, şunları kaydetti: "Salgın nedeniyle sağlık ekibimiz, etkilenen bazı futbolcularımıza maçtan 3 gün öncesinden itibaren yoğun tedavi uyguladı. Bazı oyuncularımızın ateşi bu dönemde 39-40'a kadar yükseldi. Futbolcularımın her ne kadar maç saatine kadar semptomları giderilmiş olsa da başta kalecimiz Ertaç ve Belhanda çok büyük risk ve sorumluluk alarak kendi istekleriyle maça çıktı. İlk 11'de başlayan Semih Güler, Gulbrandsen ve Onyekuru da etkilenen sporcularımız arasındalar. A'dan Z'ye hepsiyle gurur duyuyorum.."

MONTELLA TAKIMA 2 GÜN İZİN VERDİ
Zirve takipçilerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yeni yıl nedeniyle oyuncularına Beşiktaş karşılaşması sonrasında 2 günlük izin verdi. Mavi-şimşekler, sahasında oynayacağı İstanbulspor müsabakası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına yarından itibaren yeniden başlayacak.

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