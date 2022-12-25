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Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı sonrası Montella konuştu: Zor şartlarda böyle bir galibiyet...

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele, Adana Demirspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Montella açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 16:40
Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı sonrası Montella konuştu: Zor şartlarda böyle bir galibiyet...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, "Zor şartlarda böyle bir galibiyet almak çok çok memnuniyet verici." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına teşekkür etti.

Maçı istedikleri gibi tam olarak bitiremediklerini ancak takımın performansından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Montella, şunları kaydetti:

"Oyuncularım sonuna kadar takım halinde skoru korumayı başardı. Genellikle bu tür maçlar çok zor oluyor. Böyle bir galibiyet almak çok memnuniyet verici. Aslında çok büyük fedakarlıkların da yapıldığı bir maçtı. Takımımız takvime bakarsak 72 saat bile geçmeden tekrardan maç oynamak zorunda kaldı. Tabii ki zor şartlarda böyle bir galibiyet almak çok çok memnuniyet verici."

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