Patlama zamanı

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, Dünya Kupası arası öncesinde çıktığı 10 karşılaşmada mağlup olmamıştı. Mavi- lacivertliler, 4 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederek Süper Lig'de 3. sırada yer almıştı. Adana Demirspor, ara dönüşünde de bu serisini devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kupadaki Çaykur Rizespor mücadelesini kazanmak isteyen mavi-lacivertli ekip, ligdeki ilk maçında Fatih Karagümrük karşısında patlama yaparak rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor.

YARIŞIN İÇİNDE OLACAK

Ardından Beşiktaş'a konuk olacak Vincenzo Montella'nın öğrencileri, daha sonra İstanbulspor'u ağırlayacak. Zirve mücadelesi veren Başakşehir'le İstanbul'da karşılacak Adana Demirspor, ilk yarının son haftasında ise Ankaragücü'nü konuk edecek. Mavi-lacivertliler, bu 5 karşılaşmada serisini sürdürerek ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışı içinde yer almayı hedefliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, önümüzdeki 5 haftanın önemine vurgu yaptığı öğrenildi.