Haberler Adana Demirspor Patlama zamanı

Patlama zamanı

Mavi-lacivertliler, ara dönüşünde Karagümrük, Beşiktaş, İstanbulspor, Başakşehir ve Ankaragücü’nü yenerek iddiasını göstermeyi planlıyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Patlama zamanı

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, Dünya Kupası arası öncesinde çıktığı 10 karşılaşmada mağlup olmamıştı. Mavi- lacivertliler, 4 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederek Süper Lig'de 3. sırada yer almıştı. Adana Demirspor, ara dönüşünde de bu serisini devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kupadaki Çaykur Rizespor mücadelesini kazanmak isteyen mavi-lacivertli ekip, ligdeki ilk maçında Fatih Karagümrük karşısında patlama yaparak rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor.

YARIŞIN İÇİNDE OLACAK

Ardından Beşiktaş'a konuk olacak Vincenzo Montella'nın öğrencileri, daha sonra İstanbulspor'u ağırlayacak. Zirve mücadelesi veren Başakşehir'le İstanbul'da karşılacak Adana Demirspor, ilk yarının son haftasında ise Ankaragücü'nü konuk edecek. Mavi-lacivertliler, bu 5 karşılaşmada serisini sürdürerek ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışı içinde yer almayı hedefliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, önümüzdeki 5 haftanın önemine vurgu yaptığı öğrenildi.

DİĞER
Genç kızların sevgilisiydi... Kavak Yelleri'nin yakışıklı Deniz'i İbrahim Kendirci kaslı vücudu ile şov yaptı! "Bir insan hiç mi yaşlanmaz"
Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümü ile ekranlara geliyor! Programda ATV'nin sevilen oyuncuları yarışacak
Beşiktaş için gemileri yaktı! Alacaklarını bırakıp gelecek
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A.Demirspor Sampdoria ile berabere kaldı! İşte maçın özeti...
Demir +5'te döndü
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (17 Aralık)
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüp tekledi Eyüp tekledi 06:38
Kayserispor'da yeni dönem Kayserispor'da yeni dönem 06:37
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:05
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:03
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:07
Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? 00:05
Daha Eski
Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden 00:04
Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz 00:04
Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! 00:04
Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! 00:03
F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... 00:03
Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." 00:02