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Adana Demirspor Sampdoria maçı CANLI İZLE

2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Adana Demirspor, hazırlık maçı kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan naklen ekranlara gelen Adana Demirspor - Sampdoria müsabakasını, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 18:10 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 18:27
Adana Demirspor Sampdoria maçı CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Serie A temsilcisi Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, N'Diaye, Stambouli, Akintola, Berk, Emre, Onyekuru

Sampdoria:

ADANA DEMİRSPOR SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Sampdoria arasında oynanan hazırlık maçı, saat 17.40'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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