Adana Demirspor Sampdoria maçı CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Serie A temsilcisi Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, N'Diaye, Stambouli, Akintola, Berk, Emre, Onyekuru
Sampdoria:
ADANA DEMİRSPOR SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor ile Sampdoria arasında oynanan hazırlık maçı, saat 17.40'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
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