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Adana Demirspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Adana Demirspor ile Liepaja karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 16:00
Adana Demirspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Adana Demirspor - Liepaja maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Adana Demirspor ile Liepaja hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - LIEPAJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Liepaja maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 13:30'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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