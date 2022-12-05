Haberler Adana Demirspor Yaroslav Rakitski'nin menajerinden Adana Demirspor için olay sözler! "Onun seviyesinde değil"

Yaroslav Rakitski'nin menajerinden Adana Demirspor için olay sözler! "Onun seviyesinde değil"

Adana Demirspor'un kısa süre önce resmen yollarını ayırdığı Ukraynalı golcü Yaroslav Rakitski hakkında menajeri konuştu. Yaroslav Rakitski'nin menajeri Dudchenko, yaptığı konuşmada Adana Demirspor ile yollarını ayırmalarının sebebinin 'takımın, oyuncunun seviyesinde olmamasından kaynaklı' olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 11:32
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Yaroslav Rakitski'nin menajerinden Adana Demirspor için olay sözler! "Onun seviyesinde değil"

Adana Demirspor, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitski'yi sezon başında kadrosuna katmıştı.

Süper Lig temsilcisi kısa süre önce yaptığı açıklamada, Yaroslav Rakitski ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

MENAJERİNDEN OLAY SÖZLER: KULÜP YAROSLAV SEVİYESİNDE DEĞİL!
Yaroslav Rakitski'nin temsilcisi Maxim Duduchenko, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Adana Demirspor ile yollarını ayırma kararı aldı çünkü kulüp, Yaroslav'ın seviyesinde değil. Ukrayna'ya dönmeyi gerçekten çok isteriz ancak bekleyip göreceğiz." dedi.

Yaroslav Rakitski, Adana Demirspor ile 9 maça çıkmış ve 1 asist üretmişti.

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