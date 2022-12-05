Yaroslav Rakitski'nin menajerinden Adana Demirspor için olay sözler! "Onun seviyesinde değil"

Adana Demirspor, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitski'yi sezon başında kadrosuna katmıştı.

Süper Lig temsilcisi kısa süre önce yaptığı açıklamada, Yaroslav Rakitski ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

MENAJERİNDEN OLAY SÖZLER: KULÜP YAROSLAV SEVİYESİNDE DEĞİL!

Yaroslav Rakitski'nin temsilcisi Maxim Duduchenko, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Adana Demirspor ile yollarını ayırma kararı aldı çünkü kulüp, Yaroslav'ın seviyesinde değil. Ukrayna'ya dönmeyi gerçekten çok isteriz ancak bekleyip göreceğiz." dedi.

Yaroslav Rakitski, Adana Demirspor ile 9 maça çıkmış ve 1 asist üretmişti.



