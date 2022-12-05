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ADANA DEMİRSPOR FORTUNA SITTARD MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Adana Demirspor sahasında Fortuna Sittard'ı konuk edece. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:40
ADANA DEMİRSPOR FORTUNA SITTARD MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Adana Demirspor ile Fortuna Sittard hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FORTUNA SITTARD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 13:30'de müsabaka A Spor ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - FORTUNA SITTARD MAÇINI CANLI İZLE

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