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Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Adana Demirspor sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 12:11
Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Adana Demirspor ile Maccabi Tel Aviv hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı 4 Aralık Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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