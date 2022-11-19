Adana Demirspor'da Belhanda krizi

Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır bileği bükülmeyen Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda, ligde 3 yıl sonra bir karşılaşmada doğrudan kırmızı kart gördü. Golsüz eşitlikle sona eren Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyundan atılan Belhanda'ya PFDK tarafından 2 maç ceza verildi. 32 yaşındaki tecrübeli maestro, Dünya Kupası dönüşünde Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek. 13 maçta 5 gol, 3 asistle takıma büyük bir katkı sağlayan Belhanda'nın olmayışı teknik direktör Montella'yı kara kara düşündürüyor.