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Adana Demirspor moral bozmuyor

Kayseri’de 2-0’ı koruyamayan mavi-şimşekler, haftayı bay geçecek. Montella’nın, takımdan memnun olduğu ve Alanya galibiyetiyle araya iddialı gireceklerinin sözünü verdiği öğrenildi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Adana Demirspor moral bozmuyor

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden, zirve takipçisi Adana Demirspor, iki haftadır fırsatları değerlendiremiyor. Geçtiğimiz hafta birçok gol pozisyonundan yararlanamayıp 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçından sonra önceki gün de Kayserispor deplasmanında 2-0'lık skoru koruyamayan mavi-şimşekler, zirveye çıkma şansını kullanamadı. Teknik direktör Montella'nın yine de takımından memnun olduğu ve Alanya maçını işaret ettiği öğrenildi.

FUTBOL BÖYLE
Maçtan sonra yaptığı açıklamada Kayseri'de büyük bir avantaj teptiklerini vurgulayan İtalyan hoca, futbol şanssızlığını yaşadıklarını söyledi. Montella'nın, iki maçtır berabere kaldıklarını hatırlattığı, Dünya Kupası arası öncesinde oynayacakları son karşılaşmada Alanya'yı deplasmanda mağlup ederek, iddialarını sürdürecekleri ve futbolcularından da galibiyet sözü aldığı öğrenildi. Adana ekibi, Dünya Kupası arası öncesinde Alanya'ya konuk olacak.

İLK YARIDAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ
Montella, Kayserispor karşısında ilk yarıda oynadıkları oyunu maçın geneline yaymaları gerektiğini vurguladı. İtalyan hoca, "İlk yarı rakibe neredeyse hiçbir şey bırakmadık. İkinci golü de atabilirdik. Futbol böyle bir oyun" değerlendirmesinde bulundu.

SANCAK'TAN KÖTÜ TAHMİN
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 2-2 sona eren Kayseri maçı sonrasında aklına gelen kendi aleyhlerine olan skoru paylaştı. Başkan Sancak, "Skor 2-1 olunca 'Bu maç kesin berabere biter' dedim. Hayırlısı olsun. Önümüze bakacağız. Mağlup olabilirdik" dedi.

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