Demirspor'un hedefi zirve

Konyaspor beraberliği sonrasında liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Adana Demirspor, moral bozmuyor. Kayseri'de 3 puan hedeflediklerini belirten teknik direktör Montella, "Sıralamaya bakmaksızın yolumuza devam ediyoruz. Biz bu şekilde performansları üretmek zorundayız ve zirve hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Son 6 maçta 13 puan toplayan Kayseri'ye karşı oynayacağız. Ama biz kendi yolumuza bakacağız ve tabii ki de gelişmeliyiz" dedi.

FENERBAHÇE'DEN SONRA EN İYİSİYİZ

Gelişime açık bir takım olduklarının altını çizen Montella, "Forma adaleti çok önemli. Tabii ki de oynayanlara saygı duyulması gerekiyor ve oynamayanlara da çok saygı duyulması gerekiyor. Çünkü herkes burada mücadele veriyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin arkasında ikinci en iyi forvet hattı biz de takımsal olarak, rakamsal olarak baktığınızda ligin ikinci en çok gol atan takımıyız" diye umut dağıttı.

BÖYLE OYNARSAK KAYBETMEYİZ

Konya maçında çok iyi oynadıklarını vurgulayan Montella, takımın performansından memnun olduğunu belirtti. İtalyan hoca, "Böyle oynarsak futbolda biliyorsunuz, kolay kolay da kaybetmezsiniz. Çok pozitif bir maçtı" dedi.