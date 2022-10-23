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Adana Demirspor - Konyaspor maçı sonrası Vincenzo Montella: İnanılmaz bir maç oldu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor ile berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, ”Böyle oynamaya devam edersek, daha iyi şeyler başarabileceğimizi inanıyorum” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 20:29
Adana Demirspor - Konyaspor maçı sonrası Vincenzo Montella: İnanılmaz bir maç oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalar yapan teknik direktör Vincenzo Montella, "Takım ilk yarıda gösterdiği performans ile beni çok memnun etti. Takım halinde oynayıp, pozisyonlar bulduğumuz bir maçtı. İlk golü yedikten sonra düşüş de yaşayabilirdik ancak mücadeleye devam ettik. Oyuncularım sadece performansları ile gurur duymaları gerekiyor. İnanılmaz bir maç oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda ritim biraz düştü ancak buna rağmen net bir şekilde 3 pozisyona girdik. Belki futbolcularım şu anda üzgünler. Böyle oynamaya devam edersek; daha iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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