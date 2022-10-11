Haberler Adana Demirspor Montella’dan ‘VAR’ açıklaması!

Montella’dan ‘VAR’ açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Genel olarak takımın isteği, arzusu ve oynama tarzından memnunum. Sadece galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak. VAR değerlendirmelerinde yoran bir sistem gibi duruyor olabilir ama sadece bu lig için değil bütün liglerde böyle sorunlar yaşanıyor” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 18:04
Montella’dan ‘VAR’ açıklaması!
Ligin 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, cumartesi günü saat 17.00'da deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip, antrenmanlara ısınmayla başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

"GALİBİYET ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep maçındaki performanslarından memnun olduklarını söyleyerek, "Geçen hafta kazanamadığımız için üzgünüz. Son 10 dakikayı daha iyi değerlendirebilirdik. Ona rağmen çok net 2 pozisyonumuz var kalenin önünde. Genel olarak takımın isteği, arzusu ve oynama tarzından memnunum. Sadece galibiyet alamadığımız için üzgünüm" dedi.

"HEDEFİMİZ MAÇLARI KAZANMAK"

Kasımpaşa maçına odaklandıklarını anlatan Montella, 18 Ekim Salı günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına da hazırlandıklarını söyledi. Montella, "Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak. Kupada da formayı hak eden ancak oynatamadığımız futbolcularımızı oynatacağız. Hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN LİGLERDE SORUNLAR YAŞANIYOR"

VAR sistemi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, bazen hataların olduğunu belirterek, "Bu hafta Gökhan İnler'in dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bugünlerde karar vereceğiz. VAR değerlendirmelerinde yoran bir sistem gibi duruyor olabilir ama sadece bu lig için değil bütün liglerde böyle sorunlar yaşanıyor. Çünkü bazen pozisyonlar çok net olmasına rağmen farklı değerlendirilebiliyor. O yüzden bazen sizin veya rakibin aleyhine kararlar çıkabiliyor" diye konuştu.

"ÜST SIRALARDA KALMAK İSTİYORUZ"

Takımın orta saha oyuncularından Emre Akbaba, "Geçen Gaziantep deplasmanında kazanmak isterdik ama berabere kaldık. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına da hazırlanıyoruz. Formda bir takımlar. Fakat onları da yenerek üst sıralarda kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Takımın savunma oyuncularından Samet Akaydın ise iyi bir performans yakaladıklarını ve bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını söyledi.

DİĞER
Son dakika: PSG'de Kylian Mbappe depremi yaşanıyor! İhanet şoku...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı işte İmparator'un damadı Levent Dörter
Weghorst yakın takipte! Ismael'den uyarı geldi
Ersun Yanal bir bir açıkladı! 300 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kime gösteri yapıyorsunuz?
Gaziantep'te kazanan çıkmadı!
Taraftar otobüsüne silahlı saldırı! İşte görüntüler
Dünya Kız Çocukları Günü nedir?
Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru şartları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'un yıldızı Cicaldau yokları oynuyor Cimbom'un yıldızı Cicaldau yokları oynuyor 18:01
Mbappe PSG'den ayrılıyor! Mbappe PSG'den ayrılıyor! 17:56
"Galatasaray maçını kazanırsak..." "Galatasaray maçını kazanırsak..." 17:54
Beşiktaş-Trabzonspor maçı bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş-Trabzonspor maçı bilet fiyatları açıklandı! 17:16
Weghorst yakın takipte! Ismael'den uyarı geldi Weghorst yakın takipte! Ismael'den uyarı geldi 16:39
Mbappe ayrılmak istiyor! "Bana ihanet ettiniz" Mbappe ayrılmak istiyor! "Bana ihanet ettiniz" 16:32
Daha Eski
Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:28
Büyükekşi ile Ampute Milli Takımımız buluştu! Büyükekşi ile Ampute Milli Takımımız buluştu! 16:12
Fırtına'nın Monaco maçı programı belli oldu Fırtına'nın Monaco maçı programı belli oldu 16:07
Haaland'ın serbest kalma maddesi belli oldu Haaland'ın serbest kalma maddesi belli oldu 15:51
G.Saray Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti G.Saray Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti 15:46
G.Saray'dan Ronaldo açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Ronaldo açıklaması! Transferi... 15:08