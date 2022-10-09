Kime gösteri yapıyorsunuz?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, G.Antep FK maçı hakemlerine isyan etti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sancak, "Penaltıyı vermezsin, yarım metre ofsayt golü VAR'la ayarlarsın. 12-13 dakika durmuş maçı 6 dakika uzatırsın. Hayırdır, kimlere güç gösterisi yapıyorsunuz?" dedi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, G.Antep FK maçı hakemlerine isyan etti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sancak, "Penaltıyı vermezsin, yarım metre ofsayt golü VAR'la ayarlarsın. 12-13 dakika durmuş maçı 6 dakika uzatırsın. Hayırdır, kimlere güç gösterisi yapıyorsunuz?" dedi.