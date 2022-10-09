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Kime gösteri yapıyorsunuz?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, G.Antep FK maçı hakemlerine isyan etti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sancak, "Penaltıyı vermezsin, yarım metre ofsayt golü VAR'la ayarlarsın. 12-13 dakika durmuş maçı 6 dakika uzatırsın. Hayırdır, kimlere güç gösterisi yapıyorsunuz?" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kime gösteri yapıyorsunuz?
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, G.Antep FK maçı hakemlerine isyan etti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sancak, "Penaltıyı vermezsin, yarım metre ofsayt golü VAR'la ayarlarsın. 12-13 dakika durmuş maçı 6 dakika uzatırsın. Hayırdır, kimlere güç gösterisi yapıyorsunuz?" dedi.
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