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Hedef maçları

“Yapmak istediklerimizi aynı enerjiyle sahaya yansıtmamız gereken iki maç var. Bir sürü cevap bulacağımız iki deplasman bizi bekliyor.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Hedef maçları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Adana Demirspor, bugün Gaziantep FK deplasmanında ter dökecek. Teknik direktör Montella, Demirspor'da iyi bir kimya oluşturduklarının altını çizerek, "Bir hoca hiçbir zaman doğru futbolcu ya da doğru bir yönetime sahip olmadan büyük işler yapamaz. Bütün bunların birikimiyle güzel bir kimya ortaya çıkıyor. Onların sayesinde biz buralara kadar geldik" yorumunu yaptı.

KRİTİK DEPLASMANLAR

Vincenzo Montella, Gaziantep FK ve Kasımpaşa karşılaşmalarıyla birlikte üst üste iki deplasman maçı oynayacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu iki deplasman bize ne yapmak istediğimizi gösterecek. Yapmak istediklerimizi aynı enerjiyle sahaya yansıtmamız gereken iki maç var karşımızda. Gaziantep de bir ara ligde birinciydi ve taraftarının önünde tekrardan ayağa kalkmak isteyecektir. Bizim açımızdan bir sürü cevap bulacağımız iki maç bizi bekliyor."

KONGOLU GOLCÜ SABIRSIZ

Adana Demirspor'un 29 yaşındaki Kongolu yıldızı Assombalonga, G.Antep'te forma giydiği takdirde gol sözü verdi. Assombalonga, "Gaziantep'te oynadığım takdirde yine elimden gelenin en iyisini yapacağım ve tabii ki gol atmak isteyeceğim" dedi.

3 PUANI ALACAĞIZ

Mavi-Şimşeklerin 27 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Semih Güler de iddialı konuştu. Güler, "Öyle bir seviyeye geldik ki G.Saray, F.Bahçe ile berabere kalsak, kaybetsek üzülüyoruz. Bu, güzel bir şey. G.Antep'e de 3 puan için gideceğiz" diye umut dağıttı.

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