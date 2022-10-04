Biz de büyüğüz

Ligde flaş sonuçlar alan Adana Demirspor'un yıldız stoperi Samet Akaydın, iddialı açıklamalar yaptı. Çok güzel bir hava yakaladıklarını vurgulayan Akaydın, "4 Büyükler'den farkımızın olmadığını hatta bizim daha sempatik olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımız diyor ya, 'Herkesin 2. takımı olacağız' diye... Gerçekten öyleymiş gibi hissediyorum. Oynadığımız futbol da insanların gözüne hoş geliyor. Türkiye nasıl bir taraftara sahip olduğumuzu biliyor. Tüm bunlar da takımı bir cazibe merkezine dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

MONTELLA BENİM BABAM GİBİ

Teknik direktör Montella'ya ayrı bir parantez açan 28 yaşındaki savunmacı, "Montella deyince direkt 'Baba' diyesim geliyor. Açıkçası bana o kadar yakın. 'Father' diye sesleniyorum, o da bana 'Oğlum' diyor, şakalaşıyoruz. O geldikten sonra farklı bir Samet oldum. Olmaya da devam edeceğim. Bana hEr zaman maça çıkmadan şöyle der; 'Kendine sınır koyma, sende bu sınırları aşabilecek güç var'. Ben de onun söylediklerini aklımdan hiç çıkarmıyorum" diye konuştu.

KENDİME ÇOK İYİ BAKIYORUM

Bu sezon 8 maça 11'de çıkan ve 90 dakika oynayan Samet Akaydın, bu başarısını kendisine çok iyi bakması olarak açıkladı. Akaydın, "Kendine çok iyi bakan, her şeyine dikkat eden biriyim. Diyetisyenle, özel antrenörle çalışmalarımı özel yapıyorum" bilgisini verdi.

MÜTHİŞ BİR AİLEYİZ

Samet Akaydın, takımda arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu belirtti. Akaydın, "Bizde çok güzel, tatlı bir rekabet var. Herkes birbirini seviyor. Mükemmel bir arkadaşlık var. Teker teker hepimiz de birbirimizin başarılı olmasını istiyoruz" dedi.

SADECE FUTBOL

"Futboldan başka bir şey dü- Sadece futbol şünmüyorum. Zaten düşünmemek gerekiyor. Mesela maça mı çıkıyorsun? Sadece maçı hayal etmen, her şeyden uzaklaşman lazım. Ben öyle yapıyorum. Maça bir gün kala her şeyle irtibatımı kesiyorum. Kimseyle konuşmuyorum, görüşmüyorum. Sadece futbola odaklanıyorum. Yeri geldiği zaman telefonumu bile kapatıyorum."