Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella Galatasaray maçı sonrası konuştu

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eşit bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yüze yüz, kora kor bir maç oldu. İki takım da kazanabilir veya kaybedebilirdi. Eşit bir şekilde oynadığımız için futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Maçın sonunda kırmızı karttan etkilendik ama buna rağmen pozisyon bulduk ve pozisyon verdik. Doğru bir beraberlikti. Ayrıca taraftarlarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir atmosfer oluşturdular" ifadelerini kullandı.



Arkadan oyun kurarak oyunlarına devam edeceklerini aktaran Montella, "Bizim futbolcular arkadan oyun kurma becerisine sahip olduğu için bizim fikrimiz her zaman arkadan oyun kurabilmek. Ancak rakip takım da adam adama mücadele verdiler. Bunu biraz daha iyi yapabilirdik. Ama adam adama mücadele eden bir takıma karşı derinliği sağlamak en önemli detaylardan bir tanesi" diye konuştu.



Ligin seviyesinin yükseldiğini ancak performanslarından ödün vermediklerini belirten Montella, "İyi bir mücadele verdik. Rakiple eşit bir şekilde mücadele verdik. Bu sene ligin seviyesinin yükseldiğini söylemek istiyorum. Buna rağmen bizim eşit, performansımızdan ödün vermeden oynamamız sevindirici bence" dedi.