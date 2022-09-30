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Kazanacağız

Mavi-şimşekler’in Norveçli yıldızları, Cimbom’u ağırlayacakları liderlik maçında 3 puan sözü verdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Kazanacağız

Süper Lig lideri Adana Demirspor'un Norveçli futbolcuları 30 yaşındaki santrfor Gulbrandsen ve 29 yaşındaki sağ bek Svensson, Galatasaray'a gözdağı verdi. Gulbrandsen, "Evimizin avantajını kullanacağız ve duyduğumuza göre stat tam dolu olacak. Taraftarımızın da desteği ile burada avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ve kazanacağız" dedi.

EVİMİZDE GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ

Svensson da Galatasaray'a hazır olduklarını belirtti. Sahalarında güçlü olduklarının altını çizen tecrübeli savunmacı, "Bundan sonra Dünya Kupası'na kadar çok ciddi takımlara karşı çok önemli maçlar oynayacağız. Galatasaray çok büyük, oynaması çok zor bir kulüp fakat biz evimizde güçlü olduğumuzu biliyoruz. Umarım galibiyetle ayrılırız" diye iddialı konuştu.

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