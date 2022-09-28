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Montella: Çok motiveyiz

Lider Adana Demirspor’un İtalyan hocası Montella, kritik G.Saray maçı öncesi La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, “Bizden daha donanımlı takımlar var ama bu beni teşvik ediyor” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Montella: Çok motiveyiz

Antalyaspor galibiyetiyle milli araya lider giren Adana Demirspor, sahasındaki Galatasaray maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Konya galibiyetiyle Adana'ya moralli gelecek rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen mavi-şimşekler'de teknik direktör Montella, ülkesinin dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi. Montella yaptığı açıklamada, Süper Lig'den övgüyle bahsetti. Türk insanının futbola olan tutkusuna dair de önemli ifadeler kullandı. Bununla beraber, büyük takımlarla rekabet etmesinin kendisini motive ettiğini sözlerine ekledi.

EŞİT OLMADIĞIMIZI GÖSTERMEK ÖNEMLİ
Adana Demirspor'da harika vakit geçirdiğini vurgulayan başarılı teknik adam, "Burada çok memnunum ve daha iyisini yapmak için motiveyim. Bizden daha donanımlı takımlar var ama bu beni teşvik ediyor. Ekibimi geliştirmek ve mümkün olduğunca başarılı çözümler bulmak için her gün çalışıyorum. Eşit olmadığımızı göstermek benim için önemli. Her ülkenin alışkanlıkları ve gelenekleri var, bu kolay bir lig değil. Kanıt olarak; Başakşehir- Fiorentina maçını gösterebiliriz. Fiorentina'yı 3-0 yendiler. Buraya dinlenmeye gelmiyorsunuz. Statlar dolu ve halk futbola çok tutkulu. Kaybettiğinizde tepki görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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