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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı! "Beni motive ediyor"

Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çizme'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulunu. Montella yaptığı açıklamada, Süper Lig'den ve Türkiye'deki futbol ikliminden bahsederken, övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:02
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Bununla beraber Montella, büyük takımlarla rekabet etmesinin kendisini motive ettiğini sözlerine ekledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

İşte Vincenzo Montella'nın röportajından önemli kesitler...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

"Adana Demirspor'da olmaktan memnunum ve daha iyisini yapmak için motiveyim. Daha da büyüyebiliriz.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Bizden daha donanımlı takımlar var ama bu beni teşvik ediyor. Eşit olmadığımızı göstermek benim için önemli.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

"TÜRKİYE KOLAY DEĞİL"
Her üklenin alışkanlıkları ve gelenekleri var, bu kolay bir lig değil.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Kanıt olarak, Başakşehir - Fiorentina maçını gösterebiliriz.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Fiorentina'yı 3-0 mağlup ettiler.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Buraya dinlenmeye gelmiyorsunuz.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Stadyumlar dolu ve halk, futbola çok tutkulu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Kaybettiğinizde tepki görebiliyorsunuz."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Montella, daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan ve Roma gibi dev takımları da çalıştırmıştı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Süper Lig itirafı!

Montella yönetimindeki Adana Demirspor, bu sezon toplamda 7 maça çıkarken 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.

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