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Adana Demirspor'dan Tayyip Talha açıklaması! "Fenerbahçe 5 milyon euro verse..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Adana Demirspor'dan Tayyip Talha açıklaması! "Fenerbahçe 5 milyon euro verse..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler...
"Tayyip Talha için Beşiktaş'la prensipte anlaşmıştık. Ama kesin bir söz vermemiştik. Ödeme planında anlaşamamıştık. O arada Fenerbahçe'yle takas gündeme geldi. Biz Bruma'ya talip olmuştuk. Bruma'dan önce anlaşsak zaten verirdik. O arada Serdar Dursun gündeme geldi, hatta canlı görüştük telefonda.. 'Avrupa'ya gitmek istiyorum' dedi. O olmayınca Ahmet Nur Çebi arayıp şartları kabul etti. Transfer çalımı falan söz konusu değil. Fenerbahçe ile sadece takas olursa bu iş gerçekleşecekti. Yoksa Fenerbahçe çıkıp son anda '5 milyon euro veriyoruz' deseydi de olmazdı."

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