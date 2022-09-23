Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Hedef şampiyonluk

Süper Lig'in ilk 7 haftası geride kalırken, zirvedeki takım Adana Demirspor... Son derece kaliteli bir kadro kuran, taraftarı ile bütünleşen Mavi Şimşek bu sezon çok büyük düşünüyor. 2018 yılında Adana Demirspor başkanlığına seçilen ve bir rüyasını gerçekleştirerek kulübü Süper Lig'e yükselten Murat Sancak, Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. Tam bir Adana Demirspor aşığı olan Sancak, takım için 24 saat çalıştığını belirterek "Bu sevgi, bu bağlılık yorulmamızı engelliyor" diyerek sözlerine başladı.



BİZİM GERÇEKTEN İYİ BİR KADROMUZ VAR

Renkli kişiliği ile futbola renk katan Sancak, yaptığı iddialı açıklamalarla Demirspor taraftarını mest edecek, coşturacak: "Aslında bizim hedefimiz 5 yıl içinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon başında da 'ilk 5 içinde yer almalıyız' hedefi koymuştuk. Ancak artık ilk 7 hafta sonunda lideriz ve yavaş yavaş kendi içimizde 'şampiyon olabiliyorsak niye bu sezon olmuyoruz' demeye başladık. Filler tepinirse aradan biz çıkabiliyorsak niye çıkmayalım. Sezonu şampiyon tamamlayabiliriz. İyi ve geniş bir kadromuz var."



DZYUBA BALOTELLI GİBİ DELİ DEĞİL

Dzyuba, Balotelli kadar deli olsaydı onun önüne geçebilirdi. Dzyuba çok kaliteli bir oyuncu ve katkı yapacak.



BALOTELLI 300 MİLYON EURO'LUK İŞ YAPTI

Murat Sancak: Balotelli 'sezon biter bitmez gitmek istiyorum' diyordu. Biz de arada bir deliliği olur diye öyle varsaydık. Ama sonra İtalya kampında dönmek istemiyorum deyince, ben de "Artık dönme, git, hatta kulüp bulamazsan bonservis bedeli sen öde" dedim. Şehre alışamadı herhalde. Ama Balotelli'nin hakkını yememek lazım, hem Türkiye'nin, hem Adana'nın, hem de Adana Demirspor'un iyi PR'ını yaptı. Biz 300 milyon euro para harcasaydık bile Balotelli'nin bize kattığını başaramazdık.



"GERİ DÖNEBİLİR"

Başkan Sancak, İtalyan yıldız Mario Balotelli için "Balotelli'ye bize verdiği emekler için teşekkürler mesajı attım. O da İtalyanca dönmüş, her zaman kalbinde yerimiz olduğunu söyledi. İtalyanca'yı Türkçe'ye çevirirken 'sana aşığım' anlamına gelen bir şey yazmıştı. Belli olmaz, 2 sene sonra gelebilir. Sonuçta aramızda sorunlar yaşamadık. Ona kapımız her zaman açık" ifadesini kullandı.