Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak kulübün youtube hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Sancak, Balotelli hakkında konuştu.

BALOTELLİ'NİN AYRILIĞI

"Hayırlı oldu, iyi de oldu. Sezon biter bitmez gitmek istiyorum diyordu. Biz de arada bir deliliği olur diye öyle varsaydık. Ama sonra İtalya kampında dönmek istemiyorum deyince, ben de "Artık dönme, git, hatta kulüp bulamazsan bonservis bedeli sen öde" dedim. Ama Balotelli'nin hakkını yememek lazım, hem Türkiye'nin, hem Adana'nın, hem de Adana Demirspor'un iyi PR'ını yaptı. Biz 100 milyon euro para harcasaydık bile Balotelli'nin bize kattığını başaramazdık. Çok özel bir oyuncuydu, çok da iyi faydalandık. Allah yolunu açık etsin, seviyoruz onu, belli olmaz belki iki sene sonra yine bize gelebilir ama akıllı bir şekilde, benim istediğim şekilde yani"

"Hiçbir zaman ters düşmedik. En son Montella olayında bile. Bence orada görüntüye bakıp insanlar yanıldı, onun suçu yoktu orada. Montella orada daha da hatalıydı."

HAKEMLER HATALI OLACAK

"Fenerbahçe ve Hatayspor maçlarında hakem tartışmaları yaşandı. Bu yaşanmayacak anlamı taşımıyor. Daha sonraki maçlarda da yaşanacak. Burada önemli olan art niyetin olmaması ama hatalar olacak."

HAKEM SAYILARI AZ

"Hakem sayısı, takımların bir buçuk katı olması gerekiyor. Yani 27 hakem olması lazım, bizde 23 hakem var. Eksiğimiz var. Bir de hakemlerin sakatlanma olayı da var. Sakatlandığı zaman federasyon ve MHK zorlanıyor."

ALDIĞI CEZALAR YANLIŞ MI ANLAŞILIYOR MURAT SANCAK?

"İnsanız, robot değiliz. İnsan olmanın gereği duygusalız da. Tepkilerimizi gösterebiliyoruz. Bazen canımız hakikaten çok canıyor. Fenerbahçe maçında, pozisyon hataları, Akintola'ya yapılan faul, sarı kart verilse, penaltı pozisyonundan sonra ikinci sarttan atılacak. Bir emek bu kadar heba edilmemeli."

F.BAHÇE'Yİ ÇOK BEKLEDİK

"Onu en başından beri isteyen Belçika'dan iki takım vardı ve Beşiktaş vardı. Beşiktaş'la sürekli görüştük. Beşiktaş ödeme planları yapmaya çalışıyordu. O arada Fenerbahçe'yle takas gündeme geldi. Biz Bruma'ya talip olmuştuk. Beşiktaş'a kalıcı bir söz vermemiştik. Sadece prensip anlaşmasına varmıştık ama ödeme planında anlaşamamıştık. Bruma'dan önce istediğimiz noktaya gelse biz verecektik zaten. O arada Serdar Dursun gündeme geldi, hatta canlı görüştük telefonda. Avrupa listesinde yoktu ve morali bozuktu. Avrupa'ya gitmek istiyorum dedi. Bu sezon devre arasında da olsa Avrupa'ya gitmek istiyorum dedi. O olmayınca Ahmet Nur Çebi arayıp şartlarını kabul ediyorum deyince hayırlı olsun dedim. Biz pazarlığı kızıştırmadık. Ben Fenerbahçe'den 2-2.5 istesem verecekleri ama bu bize yakışmazdı. Biz Fenerbahçe'yi çok bekledik olmayınca. Fenerbahçe'yi bir saat, yarım saat daha beklesek bizde kalacaktı. Federasyondan gece çıktı Tayyip Talha. Çocuğun önünü açmak istiyorduk, Beşiktaş da kabul edince şartlarımızı biz de verdik. Transfer çalımı falan söz konusu değil. Orada bir pazarlık ve fiyat arttırma yok."

"Fenerbahçelilerin yerinde olsam, Ali Koç'a sahip çıkarım. Ali Koç, iyi bir başkan. Her sene şampiyon olacaksın diye bir şey yok, belki 4 senedir olamıyorsunuz ama Ali Koç iyi başkan."