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Mavi Şimşekler zirveye demir attı

Antalya deplasmanında Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle öne geçen Adana Demirspor, 5 hafta aradan sonra zirveye çıktı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
Mavi Şimşekler zirveye demir attı

Süper Lig'in yeni lideri Adana Demirspor... İkinci haftada ele geçirdiği liderlik koltuğunu bir hafta sonra kaptıran Mavi Şimşekler, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek yeniden zirveye yükseldiler. Younes Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Adana Demirspor, Guldbrandsen (76) ve Assombalonga (84) ile farka giderek 3 puanın sahibi oldu. Lacivert- mavililer, bugün Başakşehir kazanamazsa milli araya lider olarak girecekler. Adana Demirspor, milli ara sonrası ise seyircisi önünde, çıkışa geçen Galatasaray'ı ağırlayacak

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Antalyaspor deplasmanında 47. saniyede sezonun en erken golünü attı. Faslı yıldız, önceki gün 59. saniyede ağları havalandıran Sergio Oliveira'nın rekorunu elinden aldı.

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