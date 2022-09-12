Vincenzo Montella Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi sahadan 3-2'lik skorla galibiyetle ayrılırken, teknik direktör Vincenzo Montella maç sonrası açıklamalarda bulundu. Montella, "Bu galibiyet için çok mutluyum. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi." ifadelerini kullandı.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMASI

"Bu galibiyet için çok mutluyum. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Birçok fırsattan yaralanamadık. Trabzonspor'un çok iyi kadrosu var. Bu tarz maçlarda kaybetmek daha kolay ancak kazanan taraf biz olduk"