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Samet Akaydın Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası Adana Demirspor futbolcusu Samet Akaydın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 23:54
Samet Akaydın Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golü atan Samet Akaydın açıklamalarda bulundu. Akaydın, "Gol attığım için mutluyum. Bu gol, üstümdeki ölü toprağını attı." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAMET AKAYDIN'IN AÇIKLAMASI

"Çok iyi bir maç vardı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok inanmıştık. Gol attığım için mutluyum. Bu gol, üstümdeki ölü toprağını attı. Beşiktaş ve Trabzonspor'a son dakikada attığım golleri unutmayacağım"

"Montella'nın bir oyun disiplini var. Ne olursa olsun oyundan kopmuyoruz. İnandık ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz."

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