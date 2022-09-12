Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Trabzonspor karşılaşması sonrası konuştu: Maç çok zevkli geçti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi son dakikada bulduğu golle maçı 3-2 kazanmayı başardı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Murat Sancak: Son zamanların en güzel maçlardan bir tanesini seyrettik. Çok zevk verdi ama biz hak ettik. Kendi futbolcularımı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. İnşallah devamını getiririz. Trabzon büyük camia zaten geçen yılın şampiyonu.



Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonra böyle güzel maçlar çıkarırız.

Hep övündüğüm ve teşekkür ettiğim bir taraftarlarımız var. Güzel bir akşamdı, güzel bir geceydi. Pazartesi akşamı futbolseverlere güzel bir maç izlettirdik