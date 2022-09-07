Gökhan Töre Adana Demirspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, kanat bölgesini güçlendirdi.
Mavi Şimşekler, Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Gökhan Töre'yle anlaşma sağlandığını ve kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Gökhan Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Gökhan Töre!" ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüz, Gökhan Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.&mdash; Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 7, 2022
Hoş geldin Gökhan Töre ! pic.twitter.com/dJ3Rw9MvbV