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Gökhan Töre Adana Demirspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 19:32
Gökhan Töre Adana Demirspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, kanat bölgesini güçlendirdi.

Mavi Şimşekler, Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Gökhan Töre'yle anlaşma sağlandığını ve kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Gökhan Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Gökhan Töre!" ifadeleri kullanıldı.

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