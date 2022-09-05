Tayyip'ten altın kafa

Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada henüz puanla tanışamayan Hatayspor, 2 maçtır kaybetmeyen ve üst sıraları kovalayan Adana Demirspor'u konuk etti. Galibiyet için güçlü rakibinin karşısına çıkan bordo-beyazlılar, öne geçtiği kritik karşılaşmada 90+8'de yediği golle yıkıldı. Hatay ekibi ilk yarıda Onur'un 21'deki golüyle öne geçerken, 37'de yine ev sahibinde Varga'nın vuruşu ise direkten döndü. Hatayspor, ikinci yarıda maçın son anlarına kadar galibiyeti korumayı başardı. Ancak 90+2'de attığı gol VAR'dan dönen Tayyip Talha Sanuç, 90+8'de bu sefer kafayla ağları havalandırdı ve Mavi-Şimşeklere güney derbisinde bir puanı getiren isim oldu.

HATAY'DA İSTİFA YOK

Spor Toto Süper Lig'de 4. maçında da kazanamayan Hatay'da istifa iddiaları ön plandaydı. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın pro lisansı olmadığı için yerine röportaja çıkan teknik sorumlu Cevdet Göç, istifa edilecek bir durumun olmadığını, takımın iyi futbol oynadığının altını çizdi.

GERİYE ÇEKİLMEDİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, hiç pes etmeden mücadele ettiklerini belirtti. İtalyan çalıştırıcı, "Hiçbir şekilde geriye çekimedik. Sonuna kadar sabırlı bir şekilde devam ettik. O yüzden bu devamlılığı ve takım oyununu gösterdiğimiz için futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

AVRUPA'YI BEKLERKEN TAKIMINI KURTARDI

Adana Demirspor'u ipten alan Tayyip Talha, Avrupa'ya gidecekken takımını kurtardı. Hatay karşısında uzatmalarda attığı iki golden biri sayılan 22 yaşındaki stoper, Avrupa kulüplerinin radarında. Başkan Murat Sancak, daha önce Tayyip Talha'nın Avrupa'da bir kulübe transfer olacağını duyurmuştu.