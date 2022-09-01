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Balotelli Sion’a gitti

Türkiye’de Balotelli devri kapandı. Mavi Şimşekler, golcü oyuncunun Sion’a 2 milyon 620 bin euro’ya gönderildiğini açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Balotelli Sion’a gitti

Adana Demirspor'da yıllarca unutulmayacak, akıllarda hep kalacak bir isimle, Mario Balotelli'yle yollar ayrıldı. Türkiye'ye gelişi, Beşiktaş'a attığı gol sonrası Sergen Yalçın'a yaptığı hareket, muhteşem golleri ve sevinçleriyle 'olay' olan İtalyan golcü, İsviçre'nin yolunu tuttu. Son Ümraniye maçından sonra vatandaşı teknik direktör Vincenzo Montella ile de kavga eden Balotelli'nin 2 milyon 620 bin euro karşılığında Sion'a transferi noktalandı. Adana Demirspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 7 Temmuz 2021'de Adana Demirspor'a gelen 32 yaşındaki yıldız, Güney temsilcisinde çıktığı 35 lig maçında 19 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

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