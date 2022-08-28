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Zafer Demir'in

Lacivert-mavililer, sahasında konuk ettiği İstanbul ekibini Kevin Rodrigues’in golüyle mağlup etti. Ligde 4’te 3 yapan Adana Demirspor puanını 9’a çıkardı

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Zafer Demir'in

Süper Lig'de Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u yeni transferi Kevin Rodrigues'in 6. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, galibiyet golünü 6. dakikada buldu. Kevin Rodrigues'in yaklaşık 35 metreden çektiği sert şutta top, Serkan Kırıntılı'nın hemen önünde yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarıda iki takımın da geliştirdiği diğer ataklardan sonuç çıkmayınca devre tek golle tamamlandı.

ÜMRANİYE YİNE 1-0

İkinci yarıda da Adana Demirspor net fırsatlar yakaladı. 49'uncu dakikada Onyekuru'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 90+2'de gelişen bir Ümraniye atağında kaleci Ertaç çok kritik bir kurtarışa imza atarak skorun eşitlenmesini engelledi. Ligdeki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 9 yaptı. Üst üste üçüncü maçını 1-0 kaybeden ligin yeni ekibi Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

BALOTELLI'YLE MONTELLA KAPIŞTI

Adana Demirspor'un yıldız ismi Balotelli yine yaptığ yapacağını! Maçın son bölümünde orta sahada lakayt bir tavırla topu kaptıran Balotelli'ye, teknik direktör Montella maç bitiminde tepki gösterdi. Orta sahaya kadar koşan İtalyan hocanın, vatandaşa olan tepkisi güçlükle engellendi.

MONTELLA MEMNUN

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Zor olduğunu biliyorduk. Çok değerli bir üç puan aldığımız için oyuncularımı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyetti" dedi. Montella, Balotelli ile olan tartışmaya ise "Maç sonu gerginlik olur. Beklentilerimin altında kaldı" diye konuştu.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Sezona iki galibiyetle başlayan, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle dönen Adana Demirspor, taraftarıyla yine coştu. İlk iç saha maçında Sivas'ı 3-0 yenen Mavi Şimşekler, taraftarının desteğiyle Ümraniye'yi de geçti. Sıcak havaya rağmen taraftarlar takımlarını tribünden yalnız bırakmadı.

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