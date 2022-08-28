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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Balotelli sözleri! "Gitmek istiyor"

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli sözleri geldi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sancak, "Balotelli'nin buradan gitme arzusu, stresi var. Kim almak istiyorsa 4 milyonu getirip götürebilir biz kimseyi zorla tutamayız. Parayı veren düdüğü çalar." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 01:50
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Balotelli sözleri! "Gitmek istiyor"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi maçı 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Maçın sonunda ev sahibinde teknik direktör Montella ile yıldız oyuncu Mario Balotelli arasında tartışma çıkmıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınına bağanarak olay hakkında konuştu.

İşte Murat Sancak'ın sözleri:

Balotelli'nin buradan gitme arzusu, stresi var. Kim almak istiyorsa 4 milyonu getirip götürebilir biz kimseyi zorla tutamayız. Parayı veren düdüğü çalar.

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