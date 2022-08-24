Daha iyisi yok!

Fenerbahçekarşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılmasına rağmen futboluyla beğeni toplayan Adana Demirspor'da, Belhanda fırtınası esiyor. Faslı oyuncu, Giresunspor ve Sivasspor maçlarının ardından Kadıköy'de de gol sevinci yaşadı. Bu sezonki gol sayısını 3'e yükselten Belhanda, kendi adına da bir rekor kırdı. 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de ilk kez üst üste üç maçta gol atmış oldu. Geçen sezon da Kadıköy'de ağları sarsan Belhanda, 2. golünü kaydetti. G.Saray'da 8 maçta bunu başaramayan yıldız oyuncu, Kadıköy'de çıktığı 6. maçta ise ilk yenilgisini yaşadı.