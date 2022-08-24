Haberler Adana Demirspor Daha iyisi yok!

Daha iyisi yok!

Fenerbahçe’yi yine boş geçmeyen Adana Demirsporlu Belhanda, Süper Lig’de ilk kez üst üste üç maçta gol attı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Daha iyisi yok!
Fenerbahçe karşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılmasına rağmen futboluyla beğeni toplayan Adana Demirspor'da, Belhanda fırtınası esiyor. Faslı oyuncu, Giresunspor ve Sivasspor maçlarının ardından Kadıköy'de de gol sevinci yaşadı. Bu sezonki gol sayısını 3'e yükselten Belhanda, kendi adına da bir rekor kırdı. 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de ilk kez üst üste üç maçta gol atmış oldu. Geçen sezon da Kadıköy'de ağları sarsan Belhanda, 2. golünü kaydetti. G.Saray'da 8 maçta bunu başaramayan yıldız oyuncu, Kadıköy'de çıktığı 6. maçta ise ilk yenilgisini yaşadı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın peşinden koştuğu yıldızı Emre Belözoğlu alıyor! Süper Lig'de çok konuşulacak transfer...
FBI baskını çok konuşulmuştu! Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı
Tarih yazma zamanı! İşte Fırtına'nın Kopenhag 11'i
G.Saray'da yerliler bir bir kaçıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella: Jorge Jesus beni sakinleştirdi
F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Okan Buruk Milan'ın yıldızını alıyor! Sürpriz transfer...
Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı alarm verildi...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da ayrılık! İki isimden biri yolcu Kartal'da ayrılık! İki isimden biri yolcu 07:46
Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! 01:15
Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! 01:14
Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! 00:03
Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! 00:03
Viktoria Plzen geriden gelip turladı! Viktoria Plzen geriden gelip turladı! 00:00
Daha Eski
Viktoria Plzen geriden gelip turladı! Viktoria Plzen geriden gelip turladı! 00:00
Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! 23:50
Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! 23:49
Fenerbahçe Beko sezonu açtı Fenerbahçe Beko sezonu açtı 23:43
Fenerbahçe Beko sezonu açtı Fenerbahçe Beko sezonu açtı 23:43
Uğurcan taraftara seslendi! Kopenhag maçında... Uğurcan taraftara seslendi! Kopenhag maçında... 23:03