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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Vincenzo Montella: Jorge Jesus beni sakinleştirdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Kritik müsabaka sarı-lacivertlilerin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Akdeniz ekibinde teknik direktör Vincenzo Montella, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Montella, mücadelenin ardından kendisini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sakinleştirdiğini söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 00:33
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Vincenzo Montella: Jorge Jesus beni sakinleştirdi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'ye 4-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella, "Kora kor oynadığımız bir maç. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gurur duyuyorum onlarla. Beraberlik de yakalayabilirdik. İkinci yarıda bazı olaylar da yaşandı hiç hoşuma gitmeyen ama ben onları kendime saklıyorum" dedi.

İtalyan antrenör, sözlerine, "Takım ruhundan gerçekten hoşnut kaldım. Ama bazı gerilmeler oldu, futbolcularımızı fazla gerdiler. Beğenmediğim olaylar yaşandı. Ama takım ruhunu yansıttığımız için futbolcuları tebrik ediyorum." diye devam etti.

Son olarak maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ne konuştuğu sorulan Montella, "Jorge Jesus, deneyimli biri olduğu için maç sonunda beni sakinleştirdi" diye konuştu.


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